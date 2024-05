Osimhen non basta | Napoli beffato dall’Udinese al 92esimo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlnon sa più vincere e viene fermato ancora nei minuti di recupero dopo il pari contro la Roma. Success risponde nel finale ae il Monday Night che chiude la 35esima giornata di Serie A contro l’Udinese finisce 1-1. Un pari che non soddisfa nessuna delle due squadre: gli azzurri restano lontani dalle zone europee che contano, mentre gli uomini di Fabio Cannavaro rimangono in piena zona retrocessione a -2 da Empoli e Frosinone. Partita – Primi 45? che mostrano una gara equilibrata, ma senza emozioni ed occasioni particolari. Ciò è testimoniato da un dato: zero tiri in porta per entrambe le squadre. Unico brivido della prima frazione di gioco la conclusione di Samardzic, che al minuto 34? tenta il tiro a giro non riuscendo però a soprendere Meret. Nella ripresa la sblocca ilal minuto 51? ...

