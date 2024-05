Oroscopo Branko lunedì 6 Maggio 2024 | Leone coraggioso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’diper oggi,Ariete Siete ancora al primo posto nella classifica stellare, non avete nessun disturbo planetario, persino la Luna vi sostiene senza riserve nei prossimi giorni Toro Mercoledì c’è l’inizio del vostro anno zodiacale che celebrate in compagnia di stelle magnifiche, Sole, Giove, Urano e Venere. In questi sette giorni anche Luna è sempre gentile. Sfruttate la grande fiducia in voi stessi. Gemelli Ci avviciniamo a un importante giro di boa per il vostro segno, la navigazione ora è tranquilla, i venti e i gorghi più pericolosi li avete lasciati alle vostre spalle. Cancro Mercoledì 8 Luna Nuova vi porta una novità d’amore, bella, tenera, struggente, siete disposti a combattere per questo nuovo amore?Luna Nuova mercoledì 8 ...