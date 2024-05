Opzione Donna 2024 | ecco chi può lasciare il lavoro in anticipo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pensioni anticipate con ““: il governo Meloni abbia ristretto molto i requisiti per l’accesso, così che l’pensionistico nato nel 2019 per agevolare le donne oggi risulta una misura quasi marginale, con una platea di alcune migliaia di persone. Tuttavia, ci sono persone che possono scegliere di utilizzarla: permette, dopotutto, diila 61 anni, o 59 anni per chi ha due o più figli, se si hanno almeno 35 anni di contributi. I Requisiti Possono accedere aquelle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e abbiano compiuto almeno 61 anni di età. Per i contributi valgono anche gli eventuali periodi lavorati all’estero (nei Paesi dell’Ue, dello Spazio ...

