Operazione antidroga e denuncia per truffa online | Carabinieri nel contrasto ai reati nel weekend

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nel fine settimana appena trascorso, le forze dell’ordine hanno condotto operazioni mirate aldel traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla prevenzione di. Le azioni, condotte con determinazione daidella Compagnia di Cortona, hanno portato a risultati significativi. Arresto per Traffico di Droghe a Foiano della Chiana A Foiano della Chiana (AR), idella Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un individuo di circa 60 anni, già noto alle autorità. Durante la perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati i seguenti materiali: 50 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 75 grammi; 1 contenitore e 4 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 80 grammi; 120 bustine di ...