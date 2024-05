Prevenzione e contrasto ai reati di strada - i carabinieri denunciano tre persone

(Di giovedì 2 maggio 2024) Fermo, 2 maggio 2024 - La parola d’ordine è: operazioni mirate a prevenire e contrastare idi. E’ quanto hanno fatto idel Comando provinciale di Fermo con una serie di interventi volti a garantire la sicurezza pubblica e a rafforzare il senso di legalità. Uno degli aspetti fondamentali di questi interventi ha riguardato ilal porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. In distinti episodi avvenuti a Pedaso, Fermo e Porto Sant’Elpidio, sono stati denunciate tre. Nella notte, a Pedaso, i militari del posto sono intervenuti presso una struttura turistica a seguito di una segnalazione pervenuta al numero d'emergenza 112. La segnalazione riguardava la presenza di una persona in stato di alterazione psicofisica che arrecava disturbo agli avventori. ...

