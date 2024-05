(Di lunedì 6 maggio 2024) La giovane è stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per ridurre l'emorragia. L'incidentein via Leopardi, a Fuorigrotta.

La bomber Meriem Nasraoui è stata operata al ginocchio sinistro, dovrà stare fuori squadra per quattro settimane. E’ la migliore marcatrice della Galli (293 punti in 19 gare). La sfida di domani a Moncalieri si disputerà alle ore 20,30 al Palazzetto ...

Operata la ragazza 27enne investita ieri a Napoli, lotta per la vita - operata la ragazza 27enne investita ieri a Napoli, lotta per la vita - La giovane è stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per ridurre l’emorragia. L’incidente ieri in via Leopardi, a Fuorigrotta.

Cane malato abbandonato davanti al canile: "Probabilmente verrà operato" - Cane malato abbandonato davanti al canile: "Probabilmente verrà operato" - "È stato tentato il riposizionamento manuale dell'ernia, ma purtroppo il tessuto era troppo danneggiato e non è stato possibile" informa l'associazione Una ...

Pro loco strangolate dalla burocrazia: per le sagre ora serve un ingegnere - Pro loco strangolate dalla burocrazia: per le sagre ora serve un ingegnere - PEDAVENA - Pro loco strangolate da burocrazia e norme sulla sicurezza: l’Unione provinciale Unpli, che rappresenta i sodalizi, mette a disposizione un consulente e una società ...