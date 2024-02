Basket a2 donne Nasraoui operata | out un mese | La Galli a Moncalieri si riscatta»

Basket A2 donne: si gioca a San Giovanni. Nasraoui guida la Galli contro Mantova

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La bomber Meriemè stataal ginocchio sinistro, dovrà stare fuori squadra per quattro settimane. E’ la migliore marcatrice della(293 punti in 19 gare). La sfida di domani asi disputerà alle ore 20,30 al Palazzetto dello Sport ‘Einaudi’’. La, che si muove con le stampelle, sostiene: "Farò tifo per le compagne, che penso riusciranno arsi e superare il non facile momento. Fra due settimane potrò ricominciare a correre. Spero di essere in buone condizioni per il fine torneo, compresi i play-off ovviamente. Sono fiduciosa".