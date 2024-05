Operai morti per le esalazioni di idrogeno solforato | la ricostruzione e il caso protezioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sonoin un ambiente saturo di gas, prodotto di fermentazione dei liquami, la cui presenza era prevedibile e non hanno avuto scampo. C'è una certezza nella strage didi Casteldaccia, in provincia di Palermo: a uccidere i cinque lavoratori e a ridurre in fin di vita un sesto collega sono state ledi. SENZA PROTEZIONE - Nessun cedimento strutturale, quindi, nessun crollo nella vasca dell'impianto di sollevamento di acque reflue di via Nazionale dell'Amap, l'azienda acquedotti del Comune di Palermo. E poi un altro dato certo: l'assenza di dispositivi e di condizioni di sicurezza, nientené precauzioni che li avrebbero potuti salvare. Ne è certo il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra: ...