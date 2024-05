Omicidio a Pavia - uomo ucciso e abbandonato in strada

Pavia , 6 maggio 2024 - Ucciso in casa, il corpo poi trascinato in strada . Un uomo di 36 anni è stato trovato morto prima dell'alba di oggi, lunedì 6 maggio, all'angolo tra viale Cremona e via Torello Da strada , nella zona periferica di Pavia Est. ...

