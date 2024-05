Nuovo capitolo per una coppia nata al Grande Fratello Vip | Hanno comprato casa insieme

(Di giovedì 2 maggio 2024) UnaalVip 7 ha continuato a costruire progetti nella vita privata. I due ex gieffinie continuano la loro convivenza UnaalVip 7 ha. Sono Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, unicasopravvissuta di quella edizione del reality show. I due ex gieffini si sono conosciuti davanti alle telecamere del reality show con al timone Signorini e continuano con i loro progetti di vita, lontano dai riflettori. I due si sono trasferiti nella nuova, anche se ancora noncondiviso moltissimo, a parte uno specchio molto ...

A L' Isola dei Famosi due naufraghi sono molto vicini . È nata la prima coppia in Honduras? E pensare che Sonia Bruganelli l'aveva previsto L'articolo Isola , è nata la prima coppia? Due naufraghi vicini (e Sonia Bruganelli l’aveva previsto) proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Tra un abbandono e l’altro, gran parte dei telespettatori de L’ Isola dei Famosi 2024 non aspettavano altro che l’arrivo di una possibile ship tra naufraghi e sembrerebbe essere arrivato quel momento. Servirebbe un po’ di leggerezza dopo l’ultima tempesta, i litigi e i continui ritiri. Ma chi sono ... Continua a leggere>>

Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne . Grazie al nostro collega Lorenzo Pugnaloni, apprendiamo che: Nella registrazione di oggi nessun accenno di Ida e lei non era presente. Non si è parlato neanche di Daniele Paudice. Tuttavia abbiamo la “certezza” che Ida abbia abbandonato ... Continua a leggere>>

Diletta Leotta si racconta: “Ecco come ho conosciuto Loris” - Diletta Leotta, adesso mamma e quasi moglie, racconta qualche retroscena sull'inizio della relazione con Loris Karius.

Continua a leggere>>

Uomini e Donne, una coppia nata in trasmissione svela: “Era scontato, ma andiamo a convivere!” - La coppia, nata nel Trono Over del dating show di Maria De Filippi, alcuni mesi dopo aver lasciato il programma era in dolce attesa del primo figlio. Tuttavia, la perdita del bambino aveva ...

Continua a leggere>>

Tra rimpianti e nuovi amori: Matrimonio a Prima Vista, cosa fanno ora Enrico e Benedetta - Si chiude la trasmissione di Real Time. La coppia toscana non è mai riuscita a decollare, tra pesanti liti e una convivenza che non c’è stata ...

Continua a leggere>>