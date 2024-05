Non rientra a casa - lo zio va a cercarlo e trova l' auto in un burrone | Stefano Vele - 20 an -i, muore dopo una serata con gli amici

(Di lunedì 6 maggio 2024) CIVITELLA A bordo della propriavettura, una Opel Corsa, per motivi al vaglio dei carabinieri, è finito contro il parapetto di un ponte ed è precipitato per circa dieci metri....

“Se fosse per il Comune, da giovedì saremmo in mezzo alla strada, eppure una casa ce l’abbiamo, se solo ci facessero rientrare ”. Lo sfogo della famiglia Scianca arriva a sei mesi dalla Frana che ha travolto i primi due piani dei civici 32, ...

Non torna a casa dopo una serata con gli amici, lo zio lo cerca e dal ponte vede l’auto nella scarpata. Stefano Velea muore a 20 anni - Non torna a casa dopo una serata con gli amici, lo zio lo cerca e dal ponte vede l’auto nella scarpata. Stefano Velea muore a 20 anni - Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Stefano Velea, giovane romeno di 20 anni, residente ad Ascoli. A bordo della propria auto, una Opel Corsa, è finito contro ...

