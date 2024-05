Mobilità elettrica - cosa può fare l’Italia per essere leader della transizione Il commento di Fea Powy

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo l’energia, il settore dei trasporti è il più inquinante d’Europa: la CO? prodotta costituisce il 23% delle emissioni totali di gas a effetto serra e il comparto, nell’Ue, è l’unico il cui livello di emissioni, di cui circa il 71 è dovuto al trasporto su strada, non è diminuito dal 1990. Laè però oggi al centro di una epocale trasformazione, focalizzata su tre principali direttrici di sviluppo: innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e prosperità economica. Integrando questi aspetti, si possono semplificare i processi, migliorare le condizioni di vita dei cittadini e favorire lo sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente. Non un’utopia, ma una combinazione possibile, come dimostrato dalle centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro creati dal settore e dai miliardi di euro di investimenti resi possibili dalle innovazioni sviluppate negli ...