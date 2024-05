(Di lunedì 6 maggio 2024), FKAsaranno i protagonisti del film The's Son, che esplora la storia dell'infanzia di Gesù in chiave, FKA, Noah Jupe e Souheila Yacoub saranno i protagonisti del film The's Son del regista egiziano-americano Lotfy Nathan, che esplora la storia raramente raccontata dell'infanzia di Gesù in chiave. La Cinenovo di Parigi e la Spacemaker di Los Angeles produrranno il film. Goodfellas si occupa delle vendite internazionali, oltre che del Nord America, che coprirà con Anonymous Content e WME. Per la sceneggiatura Nathan si è ispirato al Vangelo apocrifo dell'infanzia di Tommaso. Risalente al II secolo d.C., il testo racconta l'infanzia di Gesù. Secondo ...

Nicolas Cage è pronto a buttarsi in un film horror di proporzioni bibliche: interpreterà San Giuseppe in The Carpenter’s Son, rivisitazione horror dell’infanzia di Gesù . L’audace film vede nel cast anche FKA Twigs e Noah Jupe, sarà diretto dal ...

Nicolas Cage e FKA Twigs interpreteranno la versione horror della Sacra Famiglia in The Carpenter's Son - nicolas cage e FKA Twigs interpreteranno la versione horror della Sacra Famiglia in The Carpenter's Son - nicolas cage, FKA Twigs saranno i protagonisti del film The Carpenter's Son, che esplora la storia dell'infanzia di Gesù in chiave horror.

Weston Cage, figlio di Nicolas Cage, è accusato di aver aggredito sua madre, Christina Fulton - Weston cage, figlio di nicolas cage, è accusato di aver aggredito sua madre, Christina Fulton - Weston cage, figlio dell'attore nicolas cage, è accusato di aver aggredito sua madre, Christina Fulton, dopo che è stata vista con un occhio nero e vari lividi sul viso. The post Weston cage, figlio d ...

The Carpenter’s Son: Nicolas Cage protagonista dell’horror sull’infanzia di Gesù - The Carpenter’s Son: nicolas cage protagonista dell’horror sull’infanzia di Gesù - nicolas cage interpreterà San Giuseppe in The Carpenter's Son, horror che regalerà al grande pubblico una versione dark dell'infanzia di Gesù.