I Mastini ripartono dopo il titolo solo sfiorato

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ad una settimana da gara-6 della finale in cui è definitivamente sfumato ildi IhL, per Varese è tempo di bilanci. Rammarico e soddisfazione vanno a braccetto perché la stagione, se da un lato si è rivelata entusiasmante e ricca di momenti importanti anche fuori dal campo, dall’altro lato si è chiusa con zero titoli (in Coppa Italia lo stop è contro Caldaro in semifinale). Lo scorso anno tra Scudetto e Coppa nazionale arrivarono due successi, mentre a questo giro inon sono riusciti a ringhiare quando contava davvero. La finale di campionato, chiusa con un complessivo 2-4 nella serie con Pergine, è sfumata soprattutto nelle prime due sfide. Il ko più doloroso è arrivato in una gara-1 dominata con il doppio dei tiri rispetto agli avversari ma persa in rimonta. Nell’occasione Varese ha ceduto anche il fattore campo e nonostante abbia ...