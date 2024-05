Ne soffrono circa 6 milioni di italiani - costretti a fare i conti con sintomi invalidant - eppure l’emicrania è una patologia ancora oggi sottostimata Dai sintomi alle nuove strategie terapeutic -e, un podcast fa oggi luce sul t -ma, smantellando i falsi miti che ancora gravitano intorno alla malattia

Il Pontefice non ha febbre, fa sapere il Vaticano “Persistono i lievi sintomi influenzali , senza febbre. Per precauzione sono comunque sospese le udienze del Papa di questa mattina”. Lo fa sapere il Vaticano. Già sabato, per lo stesso motivo, erano ...

Ancora caos al Pronto soccorso del Perrino: pazienti e familiari esasperati - ancora caos al Pronto soccorso del Perrino: pazienti e familiari esasperati - BRINDISI – Anche oggi, lunedì 6 maggio, al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi si stanno verificando situazioni di sovraffollamento con relativa esasperazione di pazienti e familiari.

Cos'è il citrobacter, il batterio che ha fatto scattare l'allarme neonati a Verona - Cos'è il citrobacter, il batterio che ha fatto scattare l'allarme neonati a Verona - Scattata l'allerta all'ospedale Borgo Trento dove quattro anni fa il citrobacter contagiò un centinaio di piccoli con 4 morti e una decina di neonati che hanno riportato disabilità ...

Anoressia e bulimia, i genitori non sono la causa ma possono essere la cura - Anoressia e bulimia, i genitori non sono la causa ma possono essere la cura - Un nuovo studio fa chiarezza sulle cause dei disturbi alimentari. Madri conflittuali e padri assenti non sono i motivi scatenanti ma il loro ruolo è comunque determinante. Ecco perché ...