Napoli - Floro Flores…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ha parlato anche di Udinese-il doppio ex AntonioFlores, oggi allenatore, ospite su OttoChannel. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘La Domenica Azzurra’. “Tifo per il, pensando allo scorso anno mi vengono ancora i brividi per lo scudetto. Sono napoletano e sono cresciuto in maglia azzurra, quindi la mia fede è fuori discussione, ma per la gara di Udine spero che vincano Fabio e Paolo Cannavaro”.Flores ‘Core n’grato’?… “Non è cattiveria, ma c’è un legame affettivo fortissimo con loro, sono cresciuto con Paolo, per loro è una grande opportunità per la carriera. E mi dispiace che non sia stata data loro una possibilità di allenare ain questa stagione. Avrebbero rischiato, vista l’annata terribile degli azzurri, ...