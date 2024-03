Napoli | Floro Flores | “So che Calzona…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ex calciatore delAntonioha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Nel corso di ‘Marte Sport Live’ ha detto: “La squadra partenopea ha pareggiato con l’Inter alla fine di una partita molto dura, maschia. Per me ha fatto un grande passo in avanti e per questo sono molto fiducioso per l’immediato futuro. Questo perché vedo una squadra viva, che lotta e che prova a giocare senza buttare la palla in avanti con la speranza che succeda qualcosa”.u, ieri non era facile… “Ieri non era facile contro una Inter molto forte anche se leggermente in calo dopo l’uscita dalla Champions. Nel secondo tempo, anzi, gli azzurri potevano anche ottenere qualcosa in più. L’assenza di Osimhen ha pesato, anche perché siamo lontani dal rendimento dello scorso anno quando anche senza Victor il ...