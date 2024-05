MotoGp - ecco i regolamenti 2027 | via l’abbassatore e riduzione aerodinamica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Bologna, 6 maggio 2024 - Una Moto gp più snella, meno influenzata dalla tecnologia per tornare indietro nel tempo e garantire più sorpassi e spettacolo. Motori meno potenti, meno, meno soluzioni che possano garantire velocità in curva e in uscita di curva. In sintesi, consentire a chi sta dietro di poter sorpassare con maggior facilità, ridando al pilota una percentuale maggiore di incidenza sul risultato finale. Sono ufficialiche entreranno in vigore a partire dale sarà una mezza rivoluzione. Viae menoDiverse le novità, ma due sono maggiormente impattanti di altre. Si parte dal motore, che passa da 1000cc a 850. L’intento è abbassare la velocità massima e rendere il motomondiale più sicuro: si torna all'antico. Variazione anche del ...