MotoGp | dal 2027 meno aerodinamica Martin | “Si tornerà indietro di 10 anni”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bologna, 5 aprile 2024 - Una rivoluzione nel mondo Moto gp dal. Cambieranno radicalmente i regolamenti tecnici e si vedranno motoancorate all’. La decisione è stata presa per ridare alle due ruote la possibilità di generare spettacolo con sorpassi e contro sorpassi, aspetto venutonegli ultimia causa della progressione tecnologica che ha reso i prototipi sempre più veloci e più simili alle Formula 1. Gli effetti, infatti, sono gli stessi. Aria sporca per chi insegue, aumento delle pressioni delle gomme quando si sta dietro un’altra moto e velocità di percorrenza sempre più alta, che di fatto inibisce le possibilità di sorpasso e spettacolo. Molte gare rischiano di diventare noiose, in cui chi è in pole position o in prima fila cerca immediatamente di stare davanti, ...

