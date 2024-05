MotoGP - Aleix Espargarò si ritira? La decisione arriverà al Mugello

(Di lunedì 6 maggio 2024) Aprilia esi sono dati una dead-line. In occasione del Gran Premio d’Italia delil pilota spagnolo comunicherà al suo team se sceglierà dirsi dallaoppure se vorrà proseguire con la Casa di Noale. Una sorta di accordo tra le due parti, perchè il costruttore italiano vuole una risposta precisa dal pilota spagnolo. “Ho un grande affetto perper tutto quello che ha portato alla squadra” le parole dell’amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, a Sky Sport. “Alprenderemo una. È in grande forma e l’età che ha non è un limite ma un sintono di esperienza. Ma, ovviamente, se decidesse di fermarsi andremo sul mercato e valuteremo le alternative possibili. Un nome italiano? Sarebbe ...

