MotoGP | Aleix Espargarò | “Un podio importante Domani potremo fare bene anche nella gara lunga”

(Di sabato 9 marzo 2024) Non può che essere soddisfattodopo aver centrato la terza posizioneSprint Race del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di2024. Sul tracciato di Lusail abbiamo assistito ad unaintensa, con lo spagnolo abile a superare Pecco Bagnaia nel finale per tornare sul. La Sprint Race ha visto il successo di Jorge Martin partito dalla pole position, quindi secondo Brad Binder davanti ad. Quarto Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez e Enea Bastianini. Settimo Alex Marquez, davanti al rookie Pedro Acosta, quindi nono Maverick Vinales, decimo Jack Miller, 11° Marco Bezzecchi, 12° Fabio Quartararo. Al termine dellasu distanza ridotta il portacolori del team ...

MotoGP: Martin vince la Sprint in Qatar, Bagnaia quarto: prima prova del mondiale MotoGP. Sulla pista di Losail lo spagnolo della Ducati Pramac, partito dalla pole, ha dominato chiudendo davanti al sudafricano Brad Binder su Ktm, terzo Aleix Espargarò su ...sport.tiscali

MotoGP, Brad Binder: “Stupito dai miglioramenti in frenata della KTM, dobbiamo migliorare per il GP a Lusail”: Un secondo posto per il sudafricano Brad Binder nella Sprint Race del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Come al solito, Binder si è confermato uomo che con questo format sa ...oasport

GP Qatar 2024: gara sprint: Martin comincia alla grande! Lo spagnolo vince davanti a Binder e Aleix. 4° Bagnaia: MotoGP 2024 - Un perfetto Jorge Martin conquista la sprint race del Gran Premio del Qatar, primo atto del mondiale 2024 della MotoGP.eurosport