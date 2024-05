(Di lunedì 6 maggio 2024) Emmanuel Macron riceve a Parigi Xi Jinping, al quale oggi proporrà l’idea di una "tregua olimpica" (dal 26 luglio al 15 agosto) per la guerra in Ucraina, proposta da sottoporre a Vladimirquando il presidente russo andrà in Cina, il 15 maggio. Chissà se Pechino – il cui presidente ha detto a Le Figaro che intende "lavorare con la Francia e l’intera comunità internazionale" per "risolvere la crisi" in Ucraina – avrà vera convenienza a sposarla, o si rifugerà ancora in una asserita neutralità e in una generica quanto fumosa volontà di mediazione che nasconde un forte supporto economico e politico a. Nel frattempo si moltiplicano segnali secondo i quali i servizi segreti russi avrebbero allo studio una serie diin Europa con un duplice obiettivo: da un lato convincere l’opinione pubblica del Vecchio Continente ...

Per tutto maggio sono esposti al Parco della Vittoria gli armamenti conquistati in Ucraina : un parallelo con Stalin, ma anche un avvertimento agli occidentaliPer tutto maggio sono esposti al Parco della Vittoria gli armamenti conquistati in ...

Il ministero degli Interni russo ha inserito il presidente ucraino Zelensky nella lista dei ricercati . mandato d'arresto anche per l'ex presidente Petro Poroshenko. Ma non è stato reso noto per quali crimini.Continua a leggere

Russia: Putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche - Russia: putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche - mosca, 6 mag. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir putin ha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviare esercitazioni sull'uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha riferito il ministero ...

Mosca minaccia l’Europa: "Putin sta preparando sabotaggi e attentati. Rischiano anche i civili" - mosca minaccia l’Europa: "putin sta preparando sabotaggi e attentati. Rischiano anche i civili" - L’allarme delle intelligence: "Le infrastrutture sono nel mirino della Russia". Macron riceve Xi Jinping e propone di fermare le ostilità durante le Olimpiadi. .

Guido Crosetto: "L'Europa non deve lasciare arrivare i russi a Kiev: chi ci dice che Putin si fermerà" - Guido Crosetto: "L'Europa non deve lasciare arrivare i russi a Kiev: chi ci dice che putin si fermerà" - Per il ministro se i carri armati di mosca dovessero entrare nella capitale ucraina sarebbe "destabilizzante" per tutto il mondo e porterebbe ...