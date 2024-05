Mosca - ' da Macron parole irresponsabili e sconsiderate'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le dichiarazioni del presidente francese Emmanuelsul possibile invio di truppe occidentali in Ucraina "stupiscono per la lorotà ezza". Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota dopo la convocazione dell'ambasciatore francese a. Il ministero, citato dall'agenzia Tass, ha denunciato "l'intenzione di entrare in uno scontro armato diretto con la Russia, che significherebbe uno scontro frontale tra potenze nucleari".