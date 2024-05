Mister D’Angelo recrimina sulla mancata vittoria | Abbiamo avuto sopratutto nella ripresa tante occasioni Grande partita - la strada è quella giusta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)rammarico per lo Spezia che dominail Cosenza, segna con Vignali il gol salvezza, ma un millimetrico fuorigioco strozza la gioia in gola degli ottanta presenti al ’Marulla’. Ma la prova dello Spezia è da incorniciare per qualità, grinta, coraggio che ha saputo reagire due volte ad eurogol di Tutino.il secondo di tacco. Ma più volte lo Spezia ha sfiorato il terzo gol che voleva dire salvezza al 95 per cento e invece è tutto rimandato all’ultima giornata quando arriverà al ’Picco’ il Venezia. Con questo risultato, comunque, i play-out sono certi da quintultima. Se sarà cosi un piccolo vantaggio. Ma lo Spezia merita la categoria e senza torti gravissimi sarebbe gia salvo.hamente buoni motivi perre. ...