Game over La Virtus si spegne nella ripresa

(Di sabato 20 aprile 2024) Baskonia Vitoria 89Bologna 77 BASKONIA VITORIA: Howard 28, Raieste, Chiozza, Querejeta ne, Sedekerskis 16, Marinkovic 5, Miller-McIntyre 8, Diez, Rogkavopoulos 9, Kotsar 4, Costello 19, Theodore ne. All. Ivanovic. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 10, Lundberg 10, Belinelli 10, Pajola 1, Dobric, Shengelia 16, Hackett 13, Mickey 3, Polonara 3, Zizic 4, Dunston, Abass 7. All. Banchi. Arbitri: Belosevic, Difallah, Nedovic. Note: parziali 21-22; 41-41; 72-57. Tiri da due: Vitoria 15/31;Bologna 22/34. Tiri da tre: 16/39; 8/26. Tiri liberi: 11/13; 9/14. Rimbalzi: 37; 35. VITORIA (Spagna) Laripropone il copione che l’ha portata a incassare sette sconfitte consecutive in Eurolega e, così, capitola a Vitoria facendo calare il sipario sulla stagione continentale. Se si esclude la gara di martedì a Istanbul contro ...