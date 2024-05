Milena Santirocco - scomparsa dal 28 aprile | Non mi hanno rapit - volevo farla finita

(Di lunedì 6 maggio 2024), 54 anni, l’insegnante di ballo di Lanciano e originaria di Capistrellodal 28, ha confessato davanti alla pm di aver inventato la storia del rapimento, quando in realtà si era allontanata da sola. “, non sono stataa”, è la confessione di, che ha dichiarato davanti alla pm Silvia Di Nunzio che non c’è stato nessun sequestro da parte di due incappucciati, come aveva raccontato la donna in un primo momento subito dopo essersi ripresentata in un bar di Castel Volturno.ha raccontato quello che è successo davvero nella serata di ieri, durante un nuovo interrogatorio davanti alla magistrata ...

