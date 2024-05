Milena Santirocco non è stata rapita Perché la maestra di danza di Lanciano era scomparsa e cos’è successo davvero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)(Chieti), 6 maggio 2024 –da(Chieti) il 28 aprile e ritrovata a Castel Volturno (Caserta) sei giorni dopo, si è allontanata volontariamente da casa con l’intento di suicidarsi: non si è trattato di un sequestro di persona, come dichiarato dalla donna ai primi soccorritori che l’avevano raggiunta nella caffetteria in Campania. La donna avrebbe confessato l’intenzione di uccidersi durante l’interrogatorio di ieri davanti al pm di, Silvia di Nunzio. A riportarlo sono i quotidiani abruzzesi. Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn