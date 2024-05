Ho inventato tutto - volevo uccidermi - la verità su Milena Santirocco | la 54enne di Lanciano non è stata rapita

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non èe si è inventata. Lo ha confessato, la maestra di ballo,, di, in provincia di Chieti, scomparsa il 29 aprile scorso e poi ritrovata a Castel Volturno, in provincia di Caserta, lo scorso sabato. Lalo ha confessato nel corso di un nuovo interrogatorio nella serata di ieri, 5 maggio. “Non sono“. In un primo momento, la maestra aveva raccontato alle autorità di un rapimento da parte di due persone incappucciate che avrebbero tentato di annegarla. Tanto che la Procura di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona. Poi, però, la ...

