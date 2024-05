Milano | sequestro cantiere via Lepontina - tra indagati funzionari del Comune

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 mag. (Adnkronos) - Quattro dei novenell'inchiesta della procura diche ha portato aldell'area delin via, per lottizzazione ed edificazione abusiva, sono(o ex) di Palazzo Marino. In particolare si tratta del dirigente e due responsabili dello Sportello unico per l'edilizia e dell'allora presidente della Commissione comunale per il Paesaggio Marco Prusicki che avrebbe omesso di rilevare la difformità del progetto in base al Pgt.

