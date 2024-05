Milano | inchiesta sull' urbanistica - Gdf sequestra cantiere via Lepontin - 9 indagati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 mag. (Adnkronos) - La Guardia di finanza dista procedendo, su richiesta della procura di, al sequestro dell'intera area diin viaa, civici 7/9, nel quartiere Isola, per lottizzazione ed edificazione abusiva. L'indagine, coordinata dal pm Marina Petruzzella, riguarda il progetto di demolizione di un preesistente fabbricato di due piani adibito a uffici e laboratori e costruzione di un nuovo edificio residenziale a torre di 7 piani (21,95 metri) per 61 appartamenti. Il progetto, approvato dal Comune dicome ristrutturazione, quindi con Scia (segnalazione certificata di inizio attività, ndr), invece che come nuova costruzione "ha comportato - secondo l'ipotesi della procura - plurime violazioni alla normativa, ...