Al via il cantiere per l’ampliamento dell’aeroporto | Obiettivo apertura per Milano Cortina 2026

(Di venerdì 19 aprile 2024) Orio al Serio. Il primo, simbolico colpo di benna di unche per la verità è già avviato lo ha dato Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo che dal 30 aprile andrà in pensione dopo aver dedicato decenni di vita e lavoro all’aeroporto di Orio al Serio, accompagnandolo in una trasformazione che sarà completa entro l’inizio del, in concomitanza con le Olimpiadi invernali di. Venerdì (19 aprile) sono stati formalmente inaugurati i lavori che porteranno aldell’ala est, un investimento da 40 milioni di euro che consegnerà una struttura “fondamentale per garantire l’operatività e la sicurezza di un aeroporto in crescita”, ha affermato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, “ma è una giornata storica anche perché la prima posa simbolica volevamo la facesse Emilio ...

