Milano | gip su sequestro cantiere - ' Comune usa più circolari per complicare norme chiare'

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 mag. (Adnkronos) - "Le condotte poste in essere dai funzionari, dai progettisti ed operatori indagati, non sono state cagionate da problemi di confusione del quadro normativo o di contraddittorietà tra normativa urbanistica statale e regionale o da oscillazioni giurisprudenziali, ma sono frutto della deliberata torsione di basilari principi delle leggi del settore, sostenuta da un apparato di abnormi direttive, determine edirigenziali dello stesso ufficio del, volte a conferirvi un paravento di legalità, utile esso stesso ad invocare la confusione del quadro". E' quanto emerge nel decreto dipreventivo dell'area deldi via Leopontina firmato dal gip diMattia Fiorentini. Sono nove gli indagati per i presunti abusi edilizi, fra cui ...

Milano , 6 mag. (Adnkronos) - Quattro dei nove indagati nell'inchiesta della procura di Milano che ha portato al sequestro dell'area del cantiere in via Lepontina , per lottizzazione ed edificazione abusiva, sono funzionari (o ex) di Palazzo Marino. ...

Milano: gip, 'funzionari Comune hanno violato l'abc dei principi di legalità' - milano: gip, 'funzionari Comune hanno violato l'abc dei principi di legalità' - milano, 6 mag. (Adnkronos) - L'intervento nel cantiere di via Leopontina che avrebbe portato a "insediamenti abitativi spropositati" è stato realizzato in violazione del Pgt del Comune (che vieta nuov ...

Abusi edilizi, scatta il sequestro del cantiere di via Lepontina - Abusi edilizi, scatta il sequestro del cantiere di via Lepontina - Il progetto era stato approvato dal Comune di milano come una ristrutturazione, quindi con segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e non come nuova costruzione il che necessiterebbe di un ...

Abuso edilizio, nuovo sequestro a Milano - Abuso edilizio, nuovo sequestro a milano - L’indagine della Procura riguarda il progetto di demolizione di un fabbricato di 2 piani in zona Isola. Per gli inquirenti il progetto, approvato dal Comune di milano, ha comportato plurime violazioni ...