Milan - pace tra Maignan e Zangrillo | Finalmente ci siamo abbracciati

Milano – Uomini e donne di fedi diverse si ritroveranno insieme domani domenica 7 aprile alle 19.30 presso la chiesa di San Bernardino alle Monache di via Lanzone a Milano, per pregare e mangiare insieme, festeggiando l'Iftar, la rottura quotidiana del digiuno. L'iniziativa, organizzata in ... Continua a leggere>>