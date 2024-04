Milano | Ramadan della pace nella chiesa di San Bernardino | musulmani e cristiani pregano insieme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024)– Uomini e donne di fedi diverse si ritroverannodomani domenica 7 aprile alle 19.30 presso ladi Sanalle Monache di via Lanzone a, per pregare e mangiare, festeggiando l'Iftar, la rottura quotidiana del digiuno. L'iniziativa, organizzata in occasione del mese sacro per gli islamici del, vede coinvolte la Comunità di Sant'Egidio e le diverse comunità islamiche di. Parteciperanno all'iniziativa anche diversi rifugiati, giunti in Italia con il programma dei corridoi umanitari di Sant'Egidio dai campi di prigioniaLibia, dalla Siria, dall'Afghanistan, dal Corno d'Africa e dal campo profughi di Lesbo, o frequentanti le Scuole di lingua e cultura italiana ...