Milan-Genoa - un pareggio che sa di sconfitta | le due forti considerazioni del

(Adnkronos) – Milan e Genoa pareggiano 3-3 nel pirotecnico match di oggi per la 35esima giornata della Serie A. I rossoneri con questo pari salgono a 71 punti in classifica, mentre i liguri si portano a 43 punti. Primo tempo divertente tra le due ...

Calcio: il Cagliari rallenta, Lecce e Verona quasi salve - Calcio: il Cagliari rallenta, Lecce e Verona quasi salve - Non vince da un mese, però. Ieri ha pareggiato in casa con il Genoa: forse per il Cagliari sarebbe stato meglio affrontare un Milan con la pancia piena. Il Cagliari giocherà a Milano senza gli ...

Gazzetta dello Sport – Gioia Gilardino: «Ho visto un Genoa straordinario» - Gazzetta dello Sport – Gioia Gilardino: «Ho visto un Genoa straordinario» - «Oggi ci mancavano 7 giocatori importanti, ma abbiamo umiltà e voglia» ha spiegato Gilardino dopo il pari del Genoa con il Milan al Meazza ...

Milan, il secondo posto non è ancora matematico. La situazione - Milan, il secondo posto non è ancora matematico. La situazione - Ieri il Milan ha pareggiato 3-3 con il Genoa a San Siro, rimandando l'appuntamento con la matematica certezza di secondo posto e Supercoppa ...