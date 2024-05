Milan-Genoa 3-3 - pareggio spettacolo | gol e errori a San Siro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 5 maggio 2024) (Adnkronos) –pareggiano 3-3 nel pirotecnico match di oggi per la 35esima giornata della Serie A. I rossoneri con questo pari salgono a 71 punti in classifica, mentre i liguri si portano a 43 punti. Primo tempo divertente tra le due squadre con la gara che si sblocca dopo pochissimi minuti con Vogliacco che al 5? anticipa Tomori e guadagna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Retegui che non sbaglia e fa 1-0 per il. Ilfa la partita, andando vicini al pari con Pulisic che con Leao, prima di trovare ilcon Florenzi al 45?: Chukwueze supera Spence e crossa per l’esterno, bravo ad inserirsi e a insaccare per l’1-1. Ad inizio ripresa però la squadra di Gilardino passa di nuovo in vantaggio. Al 49? Vogliacco, tra i più positivi tra i rossoblu, crossa per ...