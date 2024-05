Milan 1994 | come si racconta una squadra di calcio che ha fatto la storia?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Martedì 7 e sabato 18 maggio su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand una nuova produzione originale Sky Sport, più che una. Sono due episodi inediti. Già on demand su Sky e NOW: Aspettando: Billy&Diego

Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport: da martedì 7 maggio , arriva Milan 1994 , più che una squadra, un appuntamento unico in...

Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport: da domani, martedì 7 maggio, arriva Milan 1994 , più che una squadra , un appuntamento unico in onda su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. La nuova produzione in due episodi da ...

Federico Ferri (Sky Sport): «Milan 1994, squadra che ha cambiato calcio e politica italiana» - Federico Ferri (Sky Sport): «milan 1994, squadra che ha cambiato calcio e politica italiana» - Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport: da domani, martedì 7 maggio, arriva milan 1994, più che una squadra, un appuntamento unico in onda su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche ...

«Milan 1994, più che una squadra»: arriva la docuserie originale Sky - «milan 1994, più che una squadra»: arriva la docuserie originale Sky - Da domani, martedì 7 maggio, arriva «milan 1994, più che una squadra», una produzione originale di Sky Sport, disponibile anche in streaming su Now e on demand. La docuserie è formata da due episodi d ...

“Milan 1994, più che una squadra”: da domani su Sky Sport - “milan 1994, più che una squadra”: da domani su Sky Sport - Da domani sarà possibile vedere su Sky Sport il documentario “milan 1994, più che una squadra”: due episodi in programma ...