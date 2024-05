Federico Ferri Sky Sport | Milan 1994 - squadra che ha cambiato calcio e politica italiana

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tornano le grandi produzioni originali di Sky: da domani, martedì 7 maggio, arriva, più che una, un appuntamento unico in onda su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. La nuova produzione in due episodi da un’ora ciascuno – entrambi in onda su Sky, il primo episodio alle 19 di martedì 7 maggio, la seconda puntata alle 14.30 di sabato 18 maggio - racconta tutte le tappe di una stagione calcistica vincente e controversa, contrassegnata dalla discesa in campo politico del presidente del, Silvio Berlusconi, e dal primo trionfo in Champions League per l’allenatore Fabio Capello.Così ha parlato presentando il documentario il direttore di Sky...