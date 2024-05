Ramallah, 19 apr. (Adnkronos) - La Mezzaluna Rossa palestinese afferma che le forze dell'esercito israeliano stanno ancora impedendo alle sue ambulanze di entrare nel campo di Nur Shams, a Tulkarem, in Cisgiordania. Da ieri l'esercito israeliano ha ...

La Mezzaluna rossa palestinese ha annunciato in serata che almeno 14 persone sono state uccise in un raid israeliano nel campo profughi di Nur Shams, nel nord della Cisgiordania. "Finora abbiamo recuperato i corpi di 14 martiri dal campo di Nur ...

Mezzaluna Rossa, 'in migliaia lasciano Rafah est' - mezzaluna rossa, 'in migliaia lasciano Rafah est' - (ANSA) - RAFAH, 06 MAG - 'Migliaia' di abitanti di Rafah stanno lasciando la parte orientale della città che si trova nel sud della Striscia di ...

Croce Rossa, le iniziative del Consiglio regionale - Croce rossa, le iniziative del Consiglio regionale - L’Aquila, 6 mag.- Il Consiglio regionale dell’Abruzzo celebrerà la Giornata Mondiale della Croce rossa e mezzaluna rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondator ...

A Milano una mostra fotografica per i 160 anni della Croce Rossa - A Milano una mostra fotografica per i 160 anni della Croce rossa - MILANO (ITALPRESS) - In occasione della Giornata Mondiale della Croce rossa e della mezzaluna rossa, il Comitato di Milano presenta '160 anni ...