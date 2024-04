Mo | Mezzaluna Rossa - ' impedito ingresso ambulanze durante raid a Tulkarem'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ramallah, 19 apr. (Adnkronos) - Lapalestinese afferma che le forze dell'esercito israeliano stanno ancora impedendo alle suedi entrare nel campo di Nur Shams, a, in Cisgiordania. Da ieri l'esercito israeliano ha fatto irruzione nel campo ed ilè ancora in corso. Almeno cinque persone, tra cui un adolescente, sono state uccise, ha riferito al Jazeera. La Prcs ha dichiarato che uno dei suoi medici volontari è stato colpito da colpi di arma da fuoco e ferito mentre lavorava nel campo profughi e che finora nessuna ambulanza è stata in grado di raggiungerlo.