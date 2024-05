Meteo Roma del 06-05-2024 ore 19 | 15

Ancona, 6 maggio 2024 - Torna il maltempo nelle Marche : scatta l' Allerta gialla diramata dalla Protezione civile per i temporali . "Per il pomeriggio di martedì attesi fenomeni temporaleschi sparsi più probabili lungo la fascia collinare e costiera, ...

Per la giornata di domani, martedì 7 maggio, il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per temporali per la città di Milano. La misura è entrata in vigore nel primo pomeriggio di oggi.Continua ...