Met Gala 2024 - tutte le star che ci aspettiamo di vedere

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il dress code di questa edizione del Met- che va in scena il 6 maggio - è The Garden in Time e tra le celeb chiamate a rispettare questo tema ci sono: Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Bad Bunny, Rihanna, Cara Delevingne e tanti altri

Dal lontano 1948, il primo lunedì del mese di maggio significa solo una cosa: Met Gala . E se questo nome non vi dice molto, allora questo pezzo fa al caso vostro: di seguito troverete infatti tutto quello che c’è da sapere su questo appuntamento e ...

Manca ormai poco all’evento fashion e tempestato di “stelle” più atteso dell’anno: il Met Gala 2024 , che come di consueto – in quanto primo lunedì del mese – si terrà domani, lunedì 6 maggio, segnando l’apertura dell’annuale mostra del Metropolitan ...

Il Met Gala torna a far parlare di sé. Ma, anticipando la frenesia del l’edizione 2024 , ripercorriamo i look e le star avvistate sui precedenti red carpet, incluso quello durante la pandemia. Il Met Gala 2024 è in arrivo, con una data fissata da ...

Icardi segna con il Gala e manda un bacio in tribuna a Wanda Nara - Icardi segna con il gala e manda un bacio in tribuna a Wanda Nara - L'argentino è andato in rete con la maglia dei giallorossi di Turchia: un bacio alla sua Wanda e si torna al centro del campo... (da wanda_nara Instagram) ...

Carletto al galoppo - Carletto al galoppo - Ma i versamenti dell'Inps non gli bastano (una burla quella postata sui social, alla quale hanno abboccato in molti) e allora, ieri pomeriggio, ha festeggiato la vittoria di gala Real, la cavalla di ...

Icardi gol con il Gala, l'attaccante manda un bacio in tribuna a Wanda - Icardi gol con il gala, l'attaccante manda un bacio in tribuna a Wanda - L'argentino è andato in rete con la maglia dei giallorossi di Turchia: un bacio alla sua Wanda e si torna al centro del campo... (da wanda_nara Instagram) ...