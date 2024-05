Merlier interrompe sul più bello il carnevale ciclistico del Giro d' Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Serpeggiava in gruppo, già ben prima del via della terza tappa deld’da Novara, uno sconfortante realismo, la sensazione, ben corroborata dall’altimetria, che a Fossano si sarebbe arrivati in volata e che nulla si sarebbe potuto fare affinché tutto ciò non si realizzasse davvero. E così il gruppo è partito tranquillo e a nessuno, nemmeno ai più volenterosi e coraggiosi tra i corridori, è venuto in mente di azzardarsi in uno scatto, a trasformarsi in avanguardisti. D’altra parte c’era nulla da fare, era impossibile soltanto pensare a un finale alternativo al volatone. Dannate altimetrie, dannati dati e statistiche, capaci di raffreddare, congelare, anche gli animi più irrequieti. La bicicletta però è uno strano strumento. È capace, non si sa bene come, di mettere in moto il cervello, di fargli seguire strambi percorsi neuronali, di ...