Merlier beffa Milan al fotofinish della 3a tappa del Giro d’Italia | volata pazzesca a Fossano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo 166 chilometri, la terzasi è conclusa income da previsione. A Fassano il vincitore di giornata èalsu Jonathan. Tadej Pogacar, in perfetto controllo con la UAE, è sempre in maglia rosa.

