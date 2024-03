Tim Merlier vince la Danilith Nokere Koerse Simone Consonni 5° | spalla di Milan alla Sanremo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Timha vinto la, tradizionale corsa di un giorno (livello 1.Pro) giunta78ma edizione. Il belga si è imposto di fronte al proprio pubblico, trionfando sul traguardo didopo 188 km molto movimentati. L’alfiere della Soudal Quick-Step è partito quando mancavano 350 metri al traguardo e ha vinto per distacco, firmando il terzo sigillo consecutivo in questo evento. Il 31enne, reduce dalle esperienza all’UAE Tour (dove ha vinto ben tre frazioni) eTirreno-Adriatico, ha conquistato il suo quarantesimo successo da professionista (il sesto stagionale). Alle sue spalle si sono piazzati l’olandese Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL), il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il tedesco Pascal Ackermann (Israel-Premier ...

