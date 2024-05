Mercato Milan – Arriva Gimenez? Intanto il connazionale gli consiglia di …

Calciomercato Milan , l’ex Napoli Lozano ha consiglia to il suo compagno di Nazionale Santiago Gimenez , vai a giocare in Serie A! Il consiglio arriva dal connazionale, l’ex Napoli Hirving Lozano . L’attaccante messicano del Feyenoord, Santiago ...

Il derby è nerazzurro anche nell'U14. Fase interregionale: l'Inter batte il Milan 3-1. La nota FIGC - Il derby è nerazzurro anche nell'U14. Fase interregionale: l'Inter batte il milan 3-1. La nota FIGC - L'Inter di Marco Sala ha battuto per 3-1 i pari età del milan nel girone B della fase interregionale del torneo Under 14 Pro. Di seguito il comunicato completo della FIGC. "Inizia con un successo il ...

Milan, Ielpo: "Fonseca o Conceicao Io prenderei Sarri" - milan, Ielpo: "Fonseca o Conceicao Io prenderei Sarri" - In casa milan, in questo momento, regna l'incertezza per quanto riguarda il tecnico che guiderà i rossoneri nel post Pioli. Sono tanti i nomi sondati dal club partendo da Fonseca, ...

Lozano, assist di mercato al Napoli per il dopo Osimhen: "Può segnare tanto" - Lozano, assist di mercato al Napoli per il dopo Osimhen: "Può segnare tanto" - Come detto, anche il milan deve cambiare una punta: Giroud ha trovato l'accordo per andare ai Los Angeles FC, quindi è partito da tempo il casting per la punta. I nomi più gettonati sono Zirkzee del ...