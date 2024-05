Calciomercato Milan - Lozano consiglia Santiago Gimenez | vai a giocare in Serie A!

(Di lunedì 6 maggio 2024), l’ex Napolihato il suo compagno di Nazionale, vai ainA! Il consiglio arriva dal connazionale, l’ex Napoli Hirving. L’attaccante messicano del Feyenoord,, è uno dei nomi che sono stati accostati alper quanto riguarda il parco attaccanti. Alla dirigenza rossonera il profilo del bomber degli olandesi piace parecchio per caratteristiche e numeri., intervenuto a TUDN, ha espresso la sua opinione sul suo compagno di Nazionale. In particolare, l’ex esterno offensivo del Napoli ha spinto l’attaccante a vivere una nuova esperienza in ...

