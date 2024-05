Meloni al raduno di Bersaglieri - la premier accenna la corsa dei militari e indossa il tipico cappello con le piume – Video

Di corsa, al passo dei piumati: Giorgia Meloni ha presenziato alla giornata dell’ orgoglio italiano per il suo reparto militare più glorioso, tra selfie e appalusi della gente di Ascoli Piceno accorsa a salutare il raduno e alla sfilata che ha ...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Ascoli Piceno per il 71mo raduno dell'Associazione nazionale dei Bersaglieri . La premier ha percorso in rassegna un tratto della parata, accennando anche una breve corsa - il 'passo' tipico ...

Ascoli È arriva to il giorno più importante della 71° edizione del raduno nazionale dei bersaglieri . Quello della grande e colorata sfilata con varie centinaia di fanti piumati che...

Marsala il Sindaco Grillo con i Bersaglieri, e fa la foto con Meloni - Marsala il Sindaco Grillo con i Bersaglieri, e fa la foto con meloni - Si è fatto immortalare con la presidente del consiglio Giorgia meloni il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo che, ...

Governo: Renzi, 'per Giorgia nostri 80 euro netti erano marchetta elettorale, da lei 100 lordi' - Governo: Renzi, 'per Giorgia nostri 80 euro netti erano marchetta elettorale, da lei 100 lordi' - Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Giorgia meloni per anni ha attaccato gli 80 euro del nostro governo definendoli una marchetta elettorale. Una mancia. Adesso che è lei a Palazzo Chigi, ha annunciato un pro ...

Ascoli Piceno, Giorgia Meloni corre insieme ai bersaglieri - Ascoli Piceno, Giorgia meloni corre insieme ai bersaglieri - In occasione del 71esimo raduno nazionale dei bersaglieri Giorgia meloni si è recata ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Il premier ha indossato il cappello piumato e ha improvvisato una corsa ...