Melanoma - come fare prevenzione del tumore della pelle dall' infanzia all' età adulta

(Di lunedì 6 maggio 2024) In media, provoca la morte di 5 uomini e 6 donne ogni 100 mila. Senza una diagnosi precoce e una correttailpuò diventare un killer pericoloso. Ecco i dieci punti chiave per proteggersi, a partire da quando si è piccoli

Deborah De Luca , nota e amata dj napoletana , ha raccontato sui social la scoperta di un tumore totalmente per caso . Non aveva alcun sintomo, nessun dolore eppure il tumore era lì ed è stata operata d'urgenza. Su Instagram, con i suoi quasi 3 ...

Pistoia , 22 aprile 2024 – La campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno fa tappa a Pistoia . Il 23 aprile la Clinica mobile di Salute in Comune sarà a disposizione delle donne domiciliate o residenti a Pistoia . Si troverà in piazza Duomo ...

“Senologia al centro”: la prevenzione riparte da Gallarate - “Senologia al centro”: la prevenzione riparte da Gallarate - È la seconda edizione in provincia di Varese, promossa da Lilt insieme al Gruppo Gnodi. Appuntamento sabato in piazza ...

San Carlo e Unibas per la prevenzione dei tumori alla mammella - San Carlo e Unibas per la prevenzione dei tumori alla mammella - Continuano i passi in avanti della scienza per quel che riguarda il contrasto dei tumori, nel caso specifico del tumore ... volta a verificare la correlazione tra la dieta alimentare e la prevenzione ...