Deborah De Luca | nota dj napoletana | Ho scoperto un tumore per caso | fate prevenzione

(Di lunedì 15 aprile 2024)Dee amata dj, ha raccontato sui social la scoperta di untotalmente per. Non aveva alcun sintomo, nessun dolore eppure ilera lì ed è stata operata d'urgenza. Su Instagram, con i suoi quasi 3 milioni di follower ha voluto condividere la sua...

“Vi racconto la mia storia nella speranza che possa servire anche ad una sola persona!”. E la storia è quella di un tumore , scoperto per caso , raccontata da Deborah De luca , che sul suo profilo ... (news.robadadonne)

“Vi racconto la mia storia nella speranza che possa servire anche ad una sola persona!”. E la storia è quella di un tumore , scoperto per caso , raccontata da Deborah De Luca , che sul suo profilo ... (news.robadadonne)

Una delle disc jockey più apprezzate del mondo della dancefloor ha confessato sui social di aver dovuto affrontare un tumore scoperto per caso . È la storia di Deborah De Luca che ha pubblicato su ... (ilfattoquotidiano)

"Ho scoperto per caso di avere un tumore e sono stata operata d'urgenza", la storia della disc jockey Deborah De Luca - È la terza artista italiana più famosa nel mondo dopo Laura Pausini e Gala, i suoi Dj Set sono super ricercati e grazie al suo carisma e alla sua musica muove… Leggi ...informazione

Deborah De Luca su Instagram: il tumore e la prevenzione. Chi è e come sta la dj napoletana - Deborah De Luca su Instagram: il tumore e la prevenzione. Chi è e come sta la dj napoletana. Il post per i fan ...unita

Deborah De Luca operata d'urgenza per un tumore: «Non avevo nessun sintomo stavo benissimo, ho scoperto il cancro per caso. Fate i controlli» - «Vi racconto la mia storia nella speranza che possa servire anche ad una sola persona!». Con un post e un carosello di foto Deborah De Luca, la dj di Scampia, terza artista ...ilmessaggero